سهم “STRC” التابع لـ “Strategy” يتجاوز 90 دولار لأول مرة منذ يونيو: هل بدأت خطة “مايكل سايلور” تؤتي ثمارها؟

واصل سهم “STRC”، وهو السهم الممتاز ذو العائد المتغير التابع لشركة “Strategy” بقيادة “مايكل سايلور”، تعافيه القوي بعدما تجاوز مستوى 90 دولار لأول مرة منذ 17 يونيو، مدعوم ببرنامج إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح إلى 12% سنويا.

وافتتح السهم تداولاته عند 92.32 دولار، قبل أن يلامس 92.80 دولار خلال الجلسة، مسجلا ارتفاع يقارب 30% مقارنة بالقاع الذي سجله قرب 73 دولار في أواخر يونيو.

ويأتي هذا التعافي بعد فترة من التقلبات الحادة التي أثارت مخاوف المستثمرين، خصوصا أن STRC صُمم في الأصل ليتداول بالقرب من قيمته الاسمية البالغة 100 دولار.

برنامج إعادة الشراء وزيادة العائد:

ساهم إعلان “Strategy” عن تخصيص برنامج لإعادة شراء أسهم STRC بقيمة تصل إلى مليار دولار في تحسين ثقة المستثمرين.

وحتى نهاية يوليو، لم تستخدم الشركة سوى جزء بسيط من البرنامج، مع بقاء نحو 975 مليون دولار متاحة لإعادة الشراء، ما يمنح الإدارة مرونة كبيرة لدعم السهم كلما ابتعد عن قيمته الاسمية.

كما رفعت الشركة، اعتبارا من 1 يوليو 2026، توزيعات أرباح STRC إلى 12% سنويا تُدفع على دفعات نصف شهرية بقيمة 0.50 دولار للسهم، وهو ما عزز جاذبية السهم لدى المستثمرين الباحثين عن الدخل الثابت.

تعتمد “Strategy” على احتياطي نقدي بالدولار يبلغ 3.75 مليار دولار، وهو ما يكفي – وفق تقديرات الشركة – لتغطية نحو 25 شهر من توزيعات الأرباح الخاصة بأسهمها الممتازة.

ورغم أن التزامات توزيعات الأرباح السنوية ارتفعت من 300 مليون دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال ستة أشهر فقط، تؤكد الشركة أن هذا الاحتياطي يمنحها هامش أمان كبير حتى في حال استمرار تقلبات سوق العملات المشفرة.

ورغم تحسن أداء STRC، يبقى مستقبل السهم مرتبط بشكل وثيق بأداء البيتكوين.

تمتلك “Strategy” حاليا نحو 847,363 بيتكوين، بمتوسط تكلفة شراء يبلغ 75,680 دولار للعملة الواحدة.

ومع تداول البيتكوين قرب 60 ألف دولار، تواجه الشركة خسائر غير محققة تتجاوز 14 مليار دولار.

وفي تحول لافت مقارنة باستراتيجية “الشراء والاحتفاظ” التي اشتهر بها “مايكل سايلور”، تدرس الشركة إمكانية بيع ما يصل إلى 1.25 مليار دولار من البيتكوين عند الحاجة لدعم السيولة والوفاء بالتزاماتها، ضمن إطار جديد أطلقت عليه اسم “Digital Credit Capital Framework”، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين احتياطي البيتكوين والسيولة النقدية وأنشطة التمويل.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟

يمنح سهم STRC المستثمرين مزيج نادر من عائد سنوي مرتفع يبلغ 12% مع إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية إذا عاد السهم إلى قيمته الاسمية البالغة 100 دولار، خاصة أنه لا يزال يتداول دون هذا المستوى.

في المقابل، لا تزال المخاطر قائمة، إذ يعتمد نجاح هذه الاستراتيجية بدرجة كبيرة على تحسن أسعار البيتكوين أو استمرار قدرة الشركة على توفير السيولة دون الاضطرار إلى بيع كميات كبيرة من ممتلكاتها من البيتكوين بخسارة.

لذلك، سيبقى المستثمرون يراقبون عن كثب وتيرة تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، ومستوى الاحتياطات النقدية، وأي تغير في سياسة الشركة تجاه بيع البيتكوين، باعتبارها المؤشرات الأهم على استدامة هيكلها المالي خلال الفترة المقبلة.

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