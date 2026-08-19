سعر البيتكوين يحقق 8 من 12 إشارة استسلام: هل اقترب القاع؟

تعافى سعر البيتكوين ليتجاوز مستوى 64,000 دولار، رغم بقائه منخفضا بنحو 50% عن أعلى مستوى تاريخي له.

وفي الوقت نفسه، أظهر تحليل حديث من “VanEck” أن 8 من أصل 12 مؤشرا ضمن أداة «Bitcoin Capitulation Check» دخلت مناطق الاستسلام، ما قد يشير إلى اقتراب نهاية مرحلة التصحيح.

هل اقترب القاع؟

أوضح تحليل “VanEck” أن المؤشرات 12 دخلت مناطق الاستسلام في مرحلة ما خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما أمضى البيتكوين الشهر الأخير في الاستقرار بعد تعافيه من قاع يونيو، الذي سجل سعر قرب 58,500 دولار في 30 يونيو.

وفي إشارة إيجابية أخرى، سجلت صناديق ETF البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية تجاوزت 950 مليون دولار خلال أغسطس حتى الآن، ما يعكس عودة جزئية للطلب المؤسساتي.

وترى “VanEck” أن القاع الحالي قد يكون أقل حدة من الدورات السابقة، التي شهدت تراجعات بلغت 94% و85% و84% و78%.

كما تختلف الظروف الحالية عن تلك الفترات، خصوصا مع وجود صناديق ETF الفورية وارتفاع مشاركة المؤسسات، وعدم حدوث انهيارات كبرى مثل انهيار كل من شركة “Celsius” و”Three Arrows Capital” و”FTX”.

وبحسب التحليل، يبدو أن البيتكوين مر بمرحلة استسلام سعري، وقد يكون الآن قريبا من مرحلة التجميع أو دخلها بالفعل.

ما الذي يحتاجه البيتكوين لاستعادة الصعود؟

ترى منصة “Bitfinex” أن عودة تدفقات رأس المال إلى سوق العملات الرقمية تمثل العامل الرئيسي المفقود لاستئناف الاتجاه الصعودي.

وتحققت بالفعل اثنان من ثلاث ركائز ضرورية للصعود، وهما انخفاض توقعات أسعار الفائدة وتحسن ظروف السيولة المالية.

لكن تدفق رؤوس الأموال من أسواق الأسهم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحو العملات الرقمية لم يظهر بقوة بعد.

كما تحولت أنشطة خزائن الشركات من البيتكوين إلى الاتجاه السلبي، بينما لا يزال عرض العملات المستقرة دون مستوياته القياسية المسجلة في مايو.

وفي ظل ضعف السيولة، تحذر منصة “Bitfinex” من أن تغيرات محدودة في تدفقات رأس المال قد تؤدي إلى حركة سعرية كبيرة في البيتكوين.

ومع ذلك، ينظر بعض المستثمرين إلى ما هو أبعد من التعافي الحالي؛ إذ يتوقع “Anthony Scaramucci” عودة البيتكوين إلى مستوى 100 ألف دولار، وربط ذلك بالدورة القادمة لخفض مكافأة تعدين البيتكوين، والمتوقع حدوثها خلال أقل من عامين.

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