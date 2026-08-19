شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتراجع قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر بيتكوين (BTC) بشكل طفيف باتجاه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA)، الذي يقع عند نحو 64,370 دولارًا، وذلك حتى وقت إعداد التقرير يوم الأربعاء، بعدما حققت العملة الرقمية مكاسب بنسبة 2.9% خلال اليومين السابقين.

ويحظى هذا التعافي بدعم من عودة الطلب المؤسسي، مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات داخلة حتى الآن خلال هذا الأسبوع.

ويتجه اهتمام المشاركين في السوق إلى صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، والذي قد يقدم مؤشرات جديدة بشأن توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، في ظل تجدد مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

عودة الطلب المؤسسي

بدأ الطلب المؤسسي الأسبوع بوتيرة إيجابية. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية سجلت تدفقات داخلة بقيمة 189.30 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتسجل ثاني يوم متتالٍ من التدفقات الداخلة هذا الأسبوع.

وإذا استمر اتجاه التدفقات الداخلة وتعزز خلال بقية الأسبوع، فقد يشهد بيتكوين موجة صعود.

الأنظار تتجه إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية

ينتظر المشاركون في السوق الآن صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في ظل المخاوف التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب الأزمة في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع، وسط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران، وأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لا يزال قائمًا بكامل قوته. كما نشر ترامب خريطة على منصة تروث سوشيال (Truth Social) تُظهر مضيق هرمز الاستراتيجي باعتباره أراضي أمريكية جديدة.

في المقابل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الممر المائي الحيوي سيظل مغلقًا إلى أن تفي الولايات المتحدة بالشروط المتفق عليها في مذكرة تفاهم أُبرمت في يونيو وانتهى سريانها الآن.

وتبقي هذه التطورات علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في الأسواق، وتدعم أسعار النفط الخام، ما يعزز المخاوف بشأن التضخم ويدفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2007.

ومن المنتظر أن يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مزيدًا من المؤشرات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لـالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل أن يقرر المتداولون اتخاذ مراكز جديدة في الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين.

وبحسب محللين، فإن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية اليوم «قد يكون حاسمًا بالنسبة لبيتكوين، لأن القضية الأساسية لا تتمثل ببساطة في ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أو يبقيها دون تغيير، وإنما في الطريقة التي سيحدد بها المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والأوضاع المالية».

وفي الاجتماع السابق، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، لكن ثلاثة مسؤولين يتمتعون بحق التصويت عارضوا القرار لصالح رفع أسعار الفائدة.

وأضاف تشين أن إشارة أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد تدفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي إلى الارتفاع، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الأصول عالية الحساسية لتحركات السوق.

وعلى العكس، إذا أشار محضر الاجتماع إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس ضروريًا، فقد يدعم ذلك تعافي تقييمات سوق العملات الرقمية.

وقال تشين: «السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت رسالة اليوم ستسمح للسوق بإعادة بناء سردية صعودية لبيتكوين مدفوعة بالسيولة، وليس ببساطة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتحرك اليوم».