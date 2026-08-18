شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتراجع قليلًا مع تمسكه بمعظم مكاسبه وسط عودة الطلب المؤسسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر البيتكوين (BTC) بشكل طفيف يوم الثلاثاء، لكنه حافظ على معظم مكاسبه الأخيرة، وتمكن من استعادة التداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) عند مستوى 64,300 دولار وقت إعداد التقرير، بعدما ارتفع بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة.

وجاء التعافي مدعومًا بعودة الطلب المؤسسي، مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات تجاوزت 137 مليون دولار يوم الاثنين. ومع ذلك، لا تزال التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تضغط على معنويات المخاطرة في الأسواق، ما يحد من قدرة بيتكوين على تحقيق المزيد من المكاسب.

عودة الطلب المؤسسي

بدأ الطلب المؤسسي على بيتكوين الأسبوع بشكل إيجابي، إذ أظهرت بيانات CoinGlass أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة سجلت تدفقات داخلة بقيمة 137.30 مليون دولار يوم الاثنين، لتنهي سلسلة من التدفقات الخارجة استمرت ثلاثة أيام منذ الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد الشركات، أعلنت شركة ستراتيجي يوم الاثنين عبر منصة «إكس» أنها زادت احتياطياتها النقدية بالدولار بمقدار 150 مليون دولار، لترتفع قيمة إجمالي الاحتياطيات إلى 4.80 مليار دولار.

كما أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم من فئة STRC بقيمة 132 مليون دولار ضمن برنامج إعادة شراء الأوراق المالية الائتمانية الرقمية.

وفي الوقت نفسه، لم تشترِ الشركة أو تبع أي كمية من بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، لتبقي إجمالي حيازاتها عند 840,447 بيتكوين.

وتشير هذه التطورات إلى تركيز Strategy بشكل أكبر على تعزيز السيولة وإدارة هيكل رأس المال في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الأسواق.

توترات الشرق الأوسط تحد من مكاسب البيتكوين

أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) يوم الثلاثاء بأن سفينة تعرضت لقذيفة مجهولة أثناء إبحارها في اتجاه الخروج من مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وسقوط أحد أفراد الطاقم، بينما قدم خفر السواحل العُماني المساعدة لبقية أفراد الطاقم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إنه لا يرغب في تجديد الاتفاق المنتهي مع إيران.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التوصل إلى اتفاق لا يزال متعذرًا بسبب التعقيدات الأمنية و«السلوك التعطيلي للعناصر الهدامة»، مضيفًا أن على الولايات المتحدة رفع الحصار.

وتُبقي هذه التطورات حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن مستقبل التوترات في الشرق الأوسط، ما قد يهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد يؤدي ذلك إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي، وهو ما قد يحد من قدرة بيتكوين على مواصلة صعوده.