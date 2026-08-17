شركة “ستراتيجي” تبيع أسهم MSTR بـ 334 مليون دولار دون شراء البيتكوين

باعت شركة “ستراتيجي” نحو 3.46 مليون سهم من MSTR بقيمة إجمالية بلغت حوالي 333.7 مليون دولار خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس، وفق إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

ولم تستخدم الشركة عائدات البيع لشراء البيتكوين أو بيع أي من حيازاتها خلال هذه الفترة، في تحول ملحوظ عن نهجها المعتاد.

وُجّهت العائدات إلى ثلاثة استخدامات رئيسية:

52.4 مليون دولار لتمويل توزيعات أسهم STRC الممتازة

132.2 مليون دولار لإعادة شراء أسهم STRC

بينما أضافت 149.1 مليون دولار إلى احتياطيها النقدي، ليرتفع إلى نحو 4.8 مليار دولار.

وبذلك حافظت “ستراتيجي” على حيازتها البالغة 840,447 بيتكوين، بقيمة تقارب 53.4 مليار دولار، بمتوسط تكلفة يبلغ نحو 75,385 دولار للبيتكوين، فيما تصل التكلفة الإجمالية إلى حوالي 63.4 مليار دولار بعد احتساب الرسوم والمصاريف.

وتعادل حيازات الشركة نحو 4% من إجمالي المعروض الأقصى للبيتكوين البالغ 21 مليون عملة.

ومع تداول سعر البيتكوين قرب 63,500 دولار، تواجه “ستراتيجي” خسائر دفترية كبيرة مقارنة بمتوسط سعر الشراء.

تحول في استراتيجية الشركة:

يأتي تثبيت حيازات البيتكوين وزيادة الاحتياطي النقدي في وقت تعمل فيه “ستراتيجي” على إعادة ترتيب استراتيجيتها المالية.

حيث خصصت الشركة احتياطي الدولار لتمويل توزيعات الأسهم الممتازة ومدفوعات الفائدة، إلى جانب برنامج لإعادة شراء الأوراق المالية الرقمية بقيمة تصل إلى مليار دولار.

كما أقرت برنامج لإعادة شراء أسهمها العادية بقيمة مليار دولار، ووسعت برنامج “BTC Monetization” ليتيح بيع ما يصل إلى 5 مليار دولار من البيتكوين عند الحاجة لتمويل الاحتياطي والتوزيعات ومدفوعات الفائدة وإعادة شراء الأوراق المالية.

وفي الوقت نفسه، تواجه “ستراتيجي” احتمال الاستبعاد من بعض مؤشرات “MSCI” إلى جانب شركات أخرى تتبنى نموذج خزينة البيتكوين، ضمن مقترح جديد يستهدف الشركات التي لا يمثل النشاط التشغيلي التقليدي جوهر أعمالها.

ورغم الضغوط، لا يزال اهتمام المؤسسات بالبيتكوين قائم؛ إذ ارتفعت حيازة صندوق الثروة السيادي النرويجي غير المباشرة من البيتكوين إلى مستوى قياسي يعادل 11,549 بيتكوين خلال النصف الأول من العام، وكانت أسهم”ستراتيجي” تمثل نحو 86% من هذا التعرض.

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