توقعات البيتكوين للنصف الثاني من 2026: هل يقترب التعافي؟

تتجه أغلب التوقعات إلى إمكانية تحسن أداء بيتكوين تدريجيا خلال النصف الثاني من 2026، رغم احتمال استمرار التقلبات والضغوط على المدى القصير.

وتختلف التقديرات بشكل كبير، من سيناريو هبوطي قد يدفع السعر إلى مستويات أدنى، وصولا إلى توقعات بوصوله إلى 250 ألف دولار في سيناريو صعودي قوي.

ماذا يتوقع المحللون؟

تشير التحليلات، من بينها أبحاث “Binance Research”، إلى أن عملة البيتكوين قد تكون في المراحل الأخيرة من دورة تصحيحية، مع احتمال تشكل قاع خلال الربع الثالث أو الرابع قبل بدء التعافي التدريجي.

وتتراوح بعض التقديرات للهبوط المحتمل خلال أغسطس وأكتوبر بين 40 ألف و57 ألف دولار، قبل أن يبدأ السعر في التعافي.

وفي المقابل، تضع بعض التوقعات الأساسية سعر البيتكوين بين 100 و150 ألف دولار بنهاية 2026، بينما قد يصل في سيناريو صعودي قوي إلى 180–250 ألف دولار أو أكثر.

أما السيناريو الأكثر تحفظا فيضع السعر ضمن نطاق 70–95 ألف دولار.

ما الذي سيحدد الاتجاه؟

ستكون عدة عوامل حاسمة خلال الأشهر المقبلة، أبرزها:

سياسة الاحتياطي الفيدرالي: أي تحول نحو خفض الفائدة أو تيسير السياسة النقدية قد يدعم الأصول عالية المخاطر، ومنها البيتكوين.

أي تحول نحو خفض الفائدة أو تيسير السياسة النقدية قد يدعم الأصول عالية المخاطر، ومنها البيتكوين. صناديق ETF: استمرار التدفقات الداخلة قد يوفر دعم قوي للسعر، بينما قد تؤدي التدفقات الخارجة إلى إطالة فترة التصحيح.

استمرار التدفقات الداخلة قد يوفر دعم قوي للسعر، بينما قد تؤدي التدفقات الخارجة إلى إطالة فترة التصحيح. السيولة العالمية: تحسن السيولة يمثل عامل إيجابي رئيسي لأسواق العملات الرقمية.

تحسن السيولة يمثل عامل إيجابي رئيسي لأسواق العملات الرقمية. سلوك الحيتان والمؤسسات: استمرار تراكم كبار المستثمرين وتراجع ضغوط البيع قد يدعمان سيناريو تكوين قاع.

استمرار تراكم كبار المستثمرين وتراجع ضغوط البيع قد يدعمان سيناريو تكوين قاع. التنظيم الأمريكي: التطورات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، قد تزيد التقلبات أو توفر محفزات جديدة للسوق.

بشكل مبسط، يبقى 100–150 ألف دولار السيناريو الأساسي لدى عدد من التقديرات، بينما يتطلب الوصول إلى 180–250 ألف دولار تحسن واضح في السيولة وتدفقات ETF والتبني المؤسساتي.

وفي المقابل، لا يمكن استبعاد هبوط مؤقت إلى مستويات أدنى قبل أي تعاف، خصوصا إذا استمرت الضغوط الاقتصادية أو تحولت تدفقات الصناديق إلى السلبية.

هذه التوقعات ليست ضمان لحركة السعر ولا تُعد نصيحة استثمارية، إذ يظل البيتكوين أصل عالي التقلب وقد ينحرف أداؤه بشكل كبير عن أي توقعات أو نماذج سعرية.

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