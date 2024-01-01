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وزارة الصحة: زيادة المخصص المالى لشراء الدواء بقيمة 9 مليارات جنيه

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم توفير أدوية الدرن للصف الأول والثانى بقيمة 3 ملايين و466 ألف جنيه بالمجان للطلاب المصابين بالمرض.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم إجراء كل الفحوص والتحاليل المعملية بالمجان للطلاب وحتى تمام الشفاء والتعافى التام من المرض.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تمت زيادة المخصص الدوائى عن العام السابق بقيمة 9 مليارات جنيه، وقد تمت إضافة 26 دواء جديد ليتم تحديث قائمة الأدوية ليصل الإجمالى 860 دواء حتى الآن. 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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