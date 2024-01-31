"15 مصاب وتضرر عقارين مجاورين".. النيابة الإدارية تعاين موقع انفجار عقار الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، اليوم الأربعاء، معاينة لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بإصابات متفرقة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة.

وقام المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة رئيس النيابة، ومحمد معتمد وكيل النيابة، ووفاء طنطاوي وكيل النيابة، ومريهان خالد وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة ظهر اليوم.

وتبين من المعاينة أن الانفجار قد وقع أسفل العقار رقم (٨) شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "١٥" مواطناً بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

وتبين للنيابة أن منطقة الانفجار "مرأب السيارات أسفل العقار" تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

واستمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

وقد تولت النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر معتز كوكة رئيس النيابة، متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أنه جار استكمال التحقيقات.

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