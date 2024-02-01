شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة الثقافية للعاملين من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين ، وتشمل الآتي :

• حفظ جزء عم ومعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون) .

• أحكام الطهارة والصلاة والصيام .

مع تخصيص جوائز قيمة على النحو التالي:

• 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 آلاف جنيه ، بشرط الحصول على نسبة 70 %.

• 20 جائزة قيمة كل جائزة منها 3000 آلاف جنيه ، بشرط الحصول على نسبة 65 % .

• 100 جائزة قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه ، بشرط الحصول على نسبة 60 % .

فعلى من يرغب من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين بالأوقاف التقديم عبر الرابط التالي ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه.