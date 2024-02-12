نشرة منتصف الليل| حقيقة حجز تذاكر الطيران بالدولار .. والإسكان الاجتماعي يطرح شقق للإيجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

هل تدخل مصر في حرب مع إسرائيل؟.. اللواء سمير فرج يوضح

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن مصر لن تنجر إلى حرب أو أعمال قتالية وإن كانت هناك محاولات لجر مصر لها، إلا لو دخلت القوات الإسرائيلية إلى الحدود المصرية أو واجهت تهديد غير مباشر من خلال دخول عناصر حماس إلى سيناء.

قال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إسرئيل لم تحقق أهدافها من العملية العسكرية بعد مرور 128 يوما على بدء العملية العسكرية.

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الاسكان الاجتماعي يكشف عن طرح 1000 وحدة سكنية للإيجار

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عن تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بعدد ألف شقة سكنية بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 في 3 مواقع ومناطق مختلفه.

وأوضحت أنها يمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار، مشيرة بأن عدم توسع الدولة في شقق الايجار يرجع لموروث قدي.

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شعبة الأدوية: الشركات الأجنبية تستحوذ على 45% من سوق الدواء المصري

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة وجود نقص بالأدوية في السوق المصري، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على أكثر من 45% من حجم الأدوية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن نشاط الشركات الأجنبية قوي ومسيطر على السوق المصري، وهي الأكثر مبيعًا والأعلى سعراً، رغم وجود بدائل مصرية نفس الكفاءة والفاعلية وأقل تكلفة.

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مصر للطيران تكشف حقيقة حجز التذاكر بالدولار بدلًا من الجنيه

كشفت شركة مصر للطيران حقيقة ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي زعمت حجز تذاكر السفر الخاصة بـ مصر للطيران بالدولار وليس بالجنيه المصري.

وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنه في ضوء ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار شركة مصر للطيران تذاكر طيران داخل جمهورية مصر العربية بالعملة الأجنبية وليس بالجنيه المصري، فإن مصر للطيران تود أن تؤكد أنها تلتزم بتطبيق جميع التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري.

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أجواء دافئة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الإثنين.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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