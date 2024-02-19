شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد الاجتماع الثامن بشأن الاستعداد للجائحة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية الاجتماع الثامن لهيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن اتفاق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها اليوم الموافق 19 فبراير ويستمر حتى 1 مارس المقبل.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنه في ديسمبر 2021، أنشأت جمعية الصحة العالمية هيئة تفاوض حكومية دولية لصياغة اتفاقية أو اتفاق أو أي صك دولي آخر والتفاوض بشأنه بموجب دستور منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها.

وأضافت، يتكون اتفاق الوقاية من الأوبئة من 6 مسؤولين، واحد من كل إقليم من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، بما في ذلك رئيسان مشاركين، معًا لتنسيق عمل الهيئة، وتسهيل العملية، بما في ذلك المفاوضات، وتقديم مقترحات بشأن الطريق إلى الأمام، على النحو الذي وافقت عليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر عقد الاجتماعات الثامنة للهيئة في الفترة من 19 فبراير إلى 1 مارس 2024، مع بث الجلستين الافتتاحية والختامية للجمهور عبر الإنترنت، علاوة على ذلك، من المقرر عقد جلسة عامة مشتركة مع الفريق العامل المعني باللوائح الصحية الدولية صباح يوم الجمعة 23 فبراير 2024، ومن المتوقع أن تواصل INB8 لهيئة التفاوض العالمية الاجتماع الثامن لهيئة التفاوض الحكومية الدولية نظرها في مسودة اتفاقية الجائحة، بما في ذلك المدخلات من مختلف العمليات التي تقودها الدول الأعضاء، كما سيعقد الاجتماع التاسع للهيئة في الفترة من 18 إلى 28 مارس 2024.

إن الجلستين العامتين الافتتاحية والختامية لاجتماع هيئة التفاوض الحكومية الدولية، فضلاً عن الجلسة العامة المشتركة للفريق العامل المعني بالتنمية الصحية والهيئة الدولية للبحوث، مفتوحة أمام الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، والأعضاء المنتسبين، والمراقبين، فضلاً عن جميع أصحاب المصلحة المعنيين، سيتم بث الجلسات بشكل علني عبر الإنترنت وسيتم أرشفتها لمشاهدتها لاحقًا.