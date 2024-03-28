محمد اسماعيل - القاهرة - "عمرو بن العاص وكمال عامر".. خطة "النقل" لربط القاهرة والجيزة عبر "شبكة طرق" - صور

كتب- محمد أبو بكر:

يُعتبر محور عمرو بن العاص في الجيزة أحد المحاور الرئيسية والحيوية بين الدائري الشمالي والجنوبي، على غرار محور الفريق كمال عامر، الذي تم افتتاحه في الفترة السابقة، ويضرب مثالًا آخر على أهمية المحاور العرضية في تسهيل حركة المرور وتقليل الازدحامات بشكل كبير، حيث ساهم في تخفيض مدة الرحلات بدءًا من المنيب وصولاً إلى منطقة بشتيل بالقرب من الطريق الدائري.

يعمل محور عمرو بن العاص، على ربط شوارع الهرم وفيصل وترسا في منطقة الجيزة مع محور المنشية الواقع عند الطريق الدائري، بالإضافة إلى الطريق السياحي للطريق الدائري.

تم تشغيل قطاعات من محور عمرو بن العاص بشكل تجريبي، حيث يتم الانتهاء وتشغيل كل قطاع على حدة.، وحتى الآن، تم تشغيل قطاعين من المحور بشكل تجريبي.

وحصل "الخليج 365"، على صور من مشروع عمرو بن العاص بعد الانتهاء.

تفاصيل محور عمرو بن العاص

يبلغ طول محور عمرو بن العاص 4.5 كيلومتر ويتألف من 12 حارة مرورية، يقوم المحور بربط القوس الجنوبي لمنطقة الدائري مع منطقة تقاطعه مع محور المريوطية، بالإضافة إلى القوس الشمالي للطريق الدائري عند منشية البكاري.

يتضمن المحور إنشاء كوبري علوي بعرض 21.5 مترًا، وسيكون ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه على الكوبري، وتشمل أعمال الربط مع الطريق الدائري والشوارع الرئيسية إجمالي 5 كيلومترات أطوال.

يتقاطع المحور مع عدد من الشوارع المهمة، بما في ذلك منتصف شارع الهرم ومنتصف شارع فيصل، بالإضافة إلى شارع المطبعة، ويتقاطع المحور مع شوارع العروبة والثلاثيني ومحمد أنور السادات، الذي كان يُعرف سابقًا بشارع ترسا ويوازي شوارع الهرم وفيصل.

يتضمن المحور عددًا من المطالع والمنازل التي تربط مع الشوارع السابقة، على سبيل المثال، تم إنشاء وتشغيل 2 مطلعًا ومنزلًا في شارع الشيخ أحمد نصر في حي الطالبية؛ يخدمان القادمين من شارعي ترسا الرئيسي والهرم، والمتجهين إلى الطريق الدائري من منطقة المنشية بحي الهرم، بالإضافة إلى القادمين من مناطق المريوطية والعروبة والمتجهين لشارعي الهرم وترسا.

في منطقة المطبعة، تم الانتهاء من أعمال إنشاء 2 مطلع ومنزل على شارع الهرم الرئيسي، ويقوم المطلع الأول بتوجيه حركة المرور القادمة من مناطق المريوطية أو دائري المنيب، بينما يكون المنزل مخصصًا للقادمين من منطقة صفط اللبن أو الطريق الدائري.

تم تشغيل مطلع محور عمرو بن العاص في اتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي، بالإضافة إلى مسار المحور من منطقة الإخلاص وحتى منزل المحور على شارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

تم الانتهاء من المنطقة التي تمتد من شارع الشيخ نصر في اتجاه مناطق عمرو بن العاص والمنشية، وتشمل هذه المنطقة منزلًا لقائدي المركبات القادمة من مناطق الدائري المنشية والمنصورية وأكتوبر، والمتجهين إلى شارع الأهرام وشارع الشيخ أحمد نصر، الذي يربط بين شارع ترسا والهرم، بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مطلع يخدم القادمين من شارع الشيخ أحمد نصر وترسا والهرم، والمتجهين إلى الطريق الدائري والمنشية ومحور 26 يوليو.

ما هي مميزات المحور؟

يتميز المحور بعدة مزايا، حيث يساهم في اختصار الوقت والمسافة للمسافرين، ويمر بشكل عرضي مما يسهل الوصول إلى جميع الشوارع المتصلة به مثل شارع الهرم وترسا وفيصل وعمرو بن العاص، وتلك الشوارع جميعها تعتبر شوارع عرضية تساهم في تقليل الازدحام والتلوث في منطقة الجيزة.

يتميز محور عمرو بن العاص بكونه محورًا حرًا، حيث يتضمن أسوارًا على طول المحور، ومن المخطط إنشاء سلالم مشاه في الأجزاء السطحية للمحور لاحقًا، وذلك للربط بين الاتجاهين وتسهيل حركة المشاة.

شهد محور عمرو بن العاص، أعمال رصف وتطوير لكل الشوارع المحيطة به والتي يمر بها، بما في ذلك إنشاء تقاطعات حرة للربط بين المحاور المرورية الرئيسية التي يتقاطع معها، وتم استغلال المساحات المتاحة تحت الكباري في المشروع بشكل حضاري، حيث تم إنشاء منتزهات وجراشات وباكيات تستخدم كمحلات بشكل عام، وتم طرحها للاستخدام من قبل الشباب.

يشمل المشروع، أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع والطرق المارة تحت المحور، وتم تحسين ورفع كفاءة 4 شوارع في أحياء الطالبية والهرم، بما في ذلك شارع الشيخ أحمد نصر وشارع المحولات الذي يصل بين ترسا والهرم وشارع الثلاثيني وشارع المطبعة، وتم تطوير ورصف وإنشاء أرصفة للمشاة، وتم تحسين كفاءة الطرق المجاورة للعقارات بجوار المحور، وتم إنشاء ساحات انتظار سيتم تشغيلها قريبًا بإجمالي 10 ساحات لمنع الوقوف العشوائي أسفل الطريق.

مع التشغيل الكامل للمحور، سيؤدي إلى حدوث تخفيف مروري كبير جدًا في الأجزاء مثل شارع الهرم وفيصل وترسا، وذلك نتيجة؛ لتحسين تدفق حركة المرور وتوزيعها بشكل أفضل، وسيقل الازدحام على جميع المحاور العرضية المارة بالجيزة؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين ويساهم في توفير وقت السفر والمسافات بشكل عام.

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