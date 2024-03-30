رئيس الوزراء: "لما قولت من 3 شهور هنتخطى أزمة الدولار تعرضت للانتقاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أم ضمان عدم التعرض لاضطرابات خارجية يفرض علينا الاعتماد على القطاعات الإنتاجية وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن دور الصناعة مهم خلال الفترة المقبلة حيث يتم العمل في ملف الصناعة بالرغم من كل التحديات الموجودة.

وأضاف: تفقدت اليوم 3 مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، هذه المصانع لديها تحالفات مع كبرى الشركات العالمية، وتقدم منتج على أعلى مستوى، سبيلنا الوحيد لحل أزمة الفجوة الدولية، هو الصناعة ثم الصناعة، بدأنا بموضوع الرخصة الذهبية في سبيل الاهتمام بالصناعة.

وواصل: لما قولت من 3 شهور هنتخطى أزمة الدولار تم النقد، مينفعش وإحنا بنعمل صفقات كبيرة نطلع نقول شغالين، وده اللي بأكده النهاردة، الأمور في سبيلها للتحسن وهتتحسن أفضل وأفضل.

وتابع رئيس الوزراء: بتابع بشكل يومي تدفقات العملة والأمور عادت لطبيعتها، أمامنا حتى نهاية هذا العام، نشتغل بكل الجهد عشان نضمن مسارات الإصلاح وإزاي نقلل الفجوة الدولارية بزيادة الإنتاج المحلي، وترشيد النفقات.

واختتم مدبولي: حجم صادرات مصر 53 مليار دولار، السنة اللي فاتت مزادتش نتيجة الأزمة، النهاردة بنستهدف نسبة نمو في صادراتنا بنسبة 15 إلى 20% في كل قطاع، يعني سنة 2030، صادرات مصر تتجاوز 145 مليار دولار.