شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 7 مكاسب للموافقة على تمويل مصر بـ8 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 7 مكاسب للموافقة على تمويل مصر بـ8 مليارات دولار

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صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.5%.. 7 مكاسب للموافقة على تمويل مصر بـ8 مليارات دولار.. 1 - دعم الثقة فى الاقتصاد 2 - زيادة الاستثمارات الأجنبية 3 - التدفقات الدولارية 4 - ارتفاع الاحتياطى الأجنبى 5 - ارتفاع قيمة الجنيه 6 - تحسين التصنيف الائتمانى 7 - زيادة معدل النمو الاقتصادى

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