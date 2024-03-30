شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج حكاية خير لمجلس القبائل يتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "حكاية خير"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي "X"، بعد تنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية أمس أطول مائدة إفطار بدون طعام طول 8 كم علي ساحل العريش، وآرسال أكثر من 100 ألف وجبة لأهالينا في غزة بفلسطين الحبيبة، وذلك فى إطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

وانطلقت فعاليات "حكاية خير" في العريش، بافتتاح قرية الأمل التي تم تطويرها وتجديدها في الأشهر الأخيرة، بجانب الإفطار الرمزي علي شاطئ العريش الذي اقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الاسر الفلسطينية، وفي ختام اليوم تم تكريم حفظة القرآن الكريم و بعض اسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات إلي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية واختتمت اليوم بفقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشني لأهالي سيناء.

وحضرت الفاعلية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء، بجانب مشاركة أهالي شمال سيناء تأكيدا للدور المصري قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية .

ومن بين أبرز التعليقات على الهاشتاج، "مجلس القبائل والعائلات بعت 100 ألف وجبة فطار لغزة عاش بجد.. حكاية خير‬⁩"، كما اضاف البعض "أهل سيناء عمرهم مبيفشلوا يبهرونا بقيمهم و رجولتهم وموقف النهارده مش غريب عليهم انهم يأثروا إخواتنا على انفسهم و يبعتوا الوجبات ليهم و يفطروا تمر.‏⁧‫

كما شارك البعض لقطات من الإفطار علي ساحل العريش قائلين: "الله عليكم يا أهل سيناء، كان نفسي اكون معاكم وأشارك في أرسال وجبات إفطار لأهلنا في غزة، حكاية خير"



هاشتاج حكاية خير لمجلس القبائل (1)



هاشتاج حكاية خير لمجلس القبائل (2)



هاشتاج حكاية خير لمجلس القبائل (3)



هاشتاج حكاية خير لمجلس القبائل (4)