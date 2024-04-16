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محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى لعام 2023 - 2024

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى  2023 - 2024حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلي 23 مايو 2024 .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الاثنين ١٣ مايو ، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله فى الفترة من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الاربعاء ٢٢ مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ٢١ مايو وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الاحد ١٢ مايو إلى الخميس ٢٣ مايو .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين ٢٩ ، ٣٠ أبريل ، ويتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية، ويتم امتحان المجالات العملية للإعدادية المهنية من يوم الأربعاء ٨ مايو إلى يوم السبت ١١ مايو.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 7

 


جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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