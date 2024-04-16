الخليج 365: تكليفات رئاسية بتطوير سانت كاترين وتعظيم الاستفادة من مقوماتها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " تكليفات رئاسية بتطوير سانت كاترين وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية.. وزيرا الإسكان والبيئة يبحثان تفاصيل مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم".





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