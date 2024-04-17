شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: رصد محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم تنفيذ جولات تفتيشية لضبط البناء المخالف على الأراضي الزراعية، حيث تم رصد بعض محاولات التعدي علي الأراضى الزراعية بالبناء المخالف، وتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبيها.

قال وزير الزراعة ان التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

‏‎وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

‏‎وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها .

‏‎وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية، تنفيذا لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي، وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.