شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون السودانى: إنهاء تكليف وزير الخارجية على الصادق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفاد التلفزيون السوداني، الأربعاء، بإنهاء تكليف وزير الخارجية علي الصادق، وتكليف حسين عوض علي بمهام الوزير.
وقال التلفزيون إن وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين قرر أيضاً إنهاء تكليف والي كسلا محمد موسى عبد الرحمن، ووالي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب.
كما كلف حسين اللواء محمد أحمد حسن بمهام والي القضارف، واللواء الصادق محمد الأزرق بمهام والي كسلا
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