شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: قطع المياه 6 ساعات عن منطقة منشية البكارى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن خط قطر 300 مم زاهر المغذى لمنطقة منشية البكاري، لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الجمعة الموافق 19 / 4 / 2024 حتى الساعة السادسة صباح غد السبت 20 / 4 / 2024.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى تنفيذ أعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية، مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة منشية البكاري.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجهًا رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.



