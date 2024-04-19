شكرا لقرائتكم خبر عن "فاء".. مشروع تخرج لدعم التعليم الفنى بقسم العلاقات العامة بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة تسويق اجتماعي بعنوان "فاء"، وشعارها "الفني تُقله دهب"، وذلك في إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية للعام الجامعي (2023 - 2024).

وتدور الفكرة الرئيسية للحملة حول التوعية وتغيير النظرة المجتمعية السلبية نحو التعليم الفني، بالإضافة إلى التركيز على التطورات التي حدثت في مجال التعليم الفني، لا سيما أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني ضمن رؤية مصر 2030، وتحرص على إرساء نظام تعليمى فنى غير نمطى يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتهدف حملة "فاء" إلى دعم التعليم الفني وحث طلابه على تسويق مهاراتهم، بالإضافة إلى حث رجال الأعمال على إنشاء المزيد من المدارس الفنية والتي تساهم بدورها في تنمية البلاد، وذلك نظرًا لأهمية التعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة.

ووقع اختيار الطلاب على اسم "فاء" والذي يرمز لكل طالب "فني" يزن بلد بمهاراته وعمله، بالإضافة إلى أن حرف "الفاء" هو العامل المشترك بين العديد من الصفات التي يمكن أن يُوصف بها طالب التعليم الفني وهي: فارق، فريد، فاعل، فاهم.

وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية، ويشرف على المشروع الدكتورة آلاء فوزي المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، ياسمين علي المعيدة بالقسم، ويضم فريق العمل من الطلاب كل من: أسماء مدحت، سهيلة عبدالمنعم، لورين حشمت، فرح محمد، هبة أحمد، ميرنا ممدوح، سلمي علاء، منة ياسر، يؤانا وجيه، سارة إبراهيم، سارة مرزوق، إسراء عبد الحميد، شهد خالد، شروق أحمد، سما عبدالقادر، مرنا إبراهيم، ميسر محمد، رواء مدكور، مريم عبدالرحمن، ياسمين عصام، ندي عادل.