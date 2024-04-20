وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يهنئان أسقف السمائيين بشرم الشيخ بالعودة من رحلة علاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أسقف كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ على سلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج.

حضر اللقاء، الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشئون الدينية والثقافية وشئون المساجد، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ.

كما حضر اللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للشئون السياسية، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس مجدي أبو عيد، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، والشيخ السيد غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء.