ننشر جدول امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، مواعيد جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

ووفقا لبيان المديرية اليوم الإثنين، فإن جدول الامتحانات يبدأ في الفترة من الأربعاء الموافق 8-5-2024 حتى الخميس 23-5-2024.

يذكر أن استعدادات الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، لامتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والمواد العملية للفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" نهاية العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى انطلقت أمس الأحد.

وقامت الإدارات والمدارس بتجهيز أعمال الكنترولات، وتعقيم اللجان، والتأكد من الإضاءة، وسلامة الآثاث، ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة، ومراعاة التباعد، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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