شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 25 / 4 / 2024 .

وقالت الهيئة في بيان اليوم الإثنين : عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحاً، على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الإنتهائية في هذه الليلة .



وتستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2024 ، تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي والذي ينص على أنه "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".