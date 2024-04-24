بروتوكول تعاون بين "العمل" و "التربية والتعليم" لتأهيل الشباب السيناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهد حسن شحاتة، وزير العمل، في ختام جولته بجنوب سيناء والتي بدأت صباح اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تعاون بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة وشركة نبق السياحية وفروعها بشرم الشيخ.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، نص البروتوكول على قيام جميع الأطراف بالعمل على تدريب وتنمية مهارات طلبة التعليم الفني على مختلف البرامج التدريبية بما فيها ريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات الفنية والمالية اللازمة لإعدادهم لسوق العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة والتدريب وما هو مستحدث من برامج التدريب التي من شأنها مواكبة مستجدات سوق العمل، بالتنسيق بين الطرفين.

واتفق جميع الأطراف، على أن تكون عقد البرامج التدريبية العملية بمواقع التدريب التابعة للشركة وبشكل مجاني لا يتحمل فيه المتدرب تكلفة أية رسوم مالية، وعقد الاختبارات للمتدربين داخل الفندق واختيار العناصر المميزة وتشغيلها.

بموجب مذكرة التفاهم، تقوم مديرية العمل، بإعداد برامج الأنشطة التدريبية العملية واختيار المادة العلمية وفق المناهج الوزارية المعتمدة من وزارة العمل، وترشيح المتدربين.

كما ترشح مديرية التربية والتعليم، الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب المهني من خلال الإعلان عن هذه البرامج بالتنسيق مع مديرية العمل، حيث يراعى في الترشيحات اختيار العناصر الجادة المنضبطة والراغبة في التدريب، بالإضافة إلى ذلك، يتم التعاون بين الطرفين لترشيح المتميزين من خريجي برامج التدريب المهني بشكل عام لفرص العمل في ذات المجالات التي تم التدريب عليها متى توافر ذلك.

وفي ختام الفعاليات، جرى تكريم مجموعة من القائمين على تنظيم وإدارة هذه الفعاليات.

وأشارت وفاء نجاح، مديرية مديرية العمل بجنوب سيناء، إلى أن هذا التعاون يأتي؛ انطلاقًا من دور وزارة العمل في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين وإعداده لسوق العمل؛ حرصًا من المديرية على إعداد وتأهيل الشباب السيناوى من الجنسين لتهيئته لخوض تجربة العمل الحر، ودخول سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب المهني بالورش التدريبية بالمواقع التدريبية التابعة المديرية والوحدة التدريبية المتنقلة، أو من خلال اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين المديرية والكيانات التعليمية والمؤسسات والجمعيات الأهلية؛ لتحقيق وتلبية أكبر قدر من الاحتياجات التدريبية.

يذكر أن وزير العمل، في بداية جولته، سلم عقود عمل لذوي الهمم وشهد فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

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