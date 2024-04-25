عالقين ومصابين.. محافظ شمال سيناء: إعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه لا توطين في شمال سيناء أو في أي تجمع تنموي لأي أحد من غزة.

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بحضور عدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن مصر تحافظ على أرضها بمساعدة القوات المسلحة والشرطة ولن تترك أرضها لأي أحد نهائيا، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات ومخابز رفح مع بدء الأزمة في قطاع غزة.

وأوضح أن شمال سيناء لم تشهد أي أزمة في توفير السلع الغذائية منذ بداية الأزمة في غزة، ولم تحدث أي أزمات في توفير السكر في سيناء.

وأشار إلى أن شمال سيناء بها 3 آلاف فلسطيني منهم عالقين ومصابين ومرافقين وسيتم عودتهم مرة أخرى، مضيفا أنه تم تجميع الفئات الفلسطينية المقيمين في رفح وتحديدهم لإعادتهم مرة أخرى إلى غزة.

ونوه المحافظ، بأنه تم إعداد 3 وجبات غذائية للفلسطينيين العالقين والمصابين والمرافقين، مؤكدا أن الدولة المصرية تقدم كل الاحتياجات للفلسطينيين لدعمهم ومساعدتهم، وتم إعداد مخازن لوجستية لتجميع السلع القادمة من دول العالم لأهالي غزة.