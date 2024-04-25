قطع المياه وضعفها في 8 مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (شارع المطراوي ومتفرعاته - شارع الكابلات ومتفرعاته - ترعة الجبل ومتفرعاته - منطقة العزب - منشية البكري - الزيتون الشرقية)، وضعف المياه عن مناطق (حمامات القبة – ابن سندر).

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل، إن قطع المياه يأتي نظرًا لإجراء أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد.

وأضافت أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يكون اعتبارًا من الساعة 12 مساءً يوم الجمعة 26-4-2024 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 27-4-2024 ولمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتدفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.