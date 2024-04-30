شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى شرق مدينة نصر يقود حملة لرفع الإشغالات ومخالفات المقاهى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد جودة - رئيس حي شرق مدينة نصر، فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات في أعمال حملة متابعة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات ورفع كفاءة النظافة بشارع نبيل الوقاد وأسماء فهمي بجوار سور كلية البنات أرض الجولف.

كما تم رفع الإشغالات وإزالة المخالفات خلف التأمين الصحي شارع يوسف عباس، وتم رفع الإشغالات وإزالة التاندات المخالفة، وإزالة المخالفات بكافيه شطرنج المنطقة الأولى، كما تم رفع الاشغالات وإزالة المخالفات من كافية شارع سيبويه المصري المنطقة الأولى.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة التصدي لكافة صور الإشغالات التي تعوق سير المارة، والسيارات وتشوه المظهر الجمالي و الحضاري لشوارع الحي، كما جاءت الحملات حرصا على الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي.



حملة إزالة المخالفات