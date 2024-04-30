شكرا لقرائتكم خبر عن ‫تعرف على موعد زراعة محصول الذرة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذرة الشامية من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية، حيث يشكل العصب الرئيسى في نهضة واقامة صناعات اللحوم البيضاء والحمراء والبيض والألبان ومنتجاتها والأسماك، ويدخل بنسبة تصل إلى 40٪ فى العلائق المركزة التى تتغذى عليها الحيوانات لانتاج اللحوم الحمراء وإنتاج الألبان .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الإرشادات للحصول على محصول جيد من الذرة الشامية:

1- موعد الزراعة فى الأراضى القديمة فى شهر مايو .

2- موعد الزراعة فى الأراضى الجديدة فى مناطـق الطريق الصحراوى ومحور الضبعة ومشـروع مستقبل مصر مـن منتصف مايو وحتى منتصف يونيو .

3- أنسب موعد للزراعة فى مناطق جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات والوادى الجديد ووادي الصعايدة بإدفو خلال الفترة من 7/15 إلى 8/20 لضمان النمو الجيد والمحصول العالى.

4- تم استنباط مجموعة من الهجن الفردية والثلاثيــة عاليـــة الإنتــاج ومقاومة لمرض الشلل "الذبول المتأخر " والتى تجود زراعتها بالأراضى القديمة والجديدة.

5- يتم الحصول على الهجن مـن وحدة إنتـاج التقاوى المحسنة للحاصلات الحقلية بقسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية ومنافذ الإرشاد الزراعى والإدارة المركزية لانتاج التقاوى بالمحافظات .