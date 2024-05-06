شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: نجرى اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لوقف مجزرة اجتياح رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفلسطينية: نجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لا سيما الأمريكية لوقف مجزرة اجتياح رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.