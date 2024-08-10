شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تبحث مع سفير اليابان تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بحضور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي وعدد من قيادات العمل بالوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.



وزيرة التضامن وسفير اليابان بالقاهرة

وقدم أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة التهنئة للدكتورة مايا مرسي على توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية القوية التي تربط البلدين مصر واليابان، والتعاون فى ظل الأهداف التنموية المشتركة.

وشهد اللقاء استعراض ملفات العمل المشترك من خلال مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية، حيث برنامج منح " كوسانوني" والذى قدمته السفارة اليابانية، ونجح فى دعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة لدعم مشروعات التنمية للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة.



وزيرة التضامن تستقبل سفير اليابان بالقاهرة

كما تناول اللقاء مشروع "تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التعاون اليابانية للتنمية "جايكا" في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2016، ويستهدف رفع وتطوير قدرات الموارد البشرية لـ500 حضانة في تسع محافظات وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بالحضانات ورفع الوعى المجتمعي عن أهم القضايا ذات الصلة بالطفولة المبكرة بما يشمل التعلم من خلال اللعب، التربية الإيجابية والتغذية السليمة ودمج الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وأهمية الالتحاق بالحضانات وتم استعراض إنجازات المشروع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني، والتطوير للتعاون القائم، كذلك فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من النموذج الياباني فى مجالي الأطراف الصناعية ورعاية كبار السن.