شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد: زيادة أجور العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم فى الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، إن مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة، قد اتخذ عددا من القرارات الهامة خلال جلسته، اليوم الخميس، 28 فبراير 2025، من بينها:

أولا : إقرار زيادة البطاقة العلاجية مبلغ 200 جنيه.



ثانيا : زيادة أجور العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم، والذين يتم الاستعانة بهم فى بعض الوظائف الفنية والإدارية منذ سنوات، ويعملون بنظام التعاقد الذي يتم تجديده كل شهرين.

ثالثا : اعتماد مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك لغير العاملين بطوائف التشغيل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعه الثانية ظهرا .

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكرى بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والنواب وقيادت الهيئة على مايقدمونه لصالح العمل والعاملين .

وكان قد أعلن عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وافق على المذكرة المقدمة بصرف منحة 750 جنية، للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق ، والشركات التابعة، وكذلك العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم، وذلك تقديرا لجهود العاملين وتحفيزا لهم لبذل المزيد من الجهد.