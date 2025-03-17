أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 29 درجة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كشف استطلاع رأي عن أكثر دول العالم ترحيبًا بالمغتربين، أن مصر ضمن القائمة متفوقة على دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكى الاثنين، غارات جديدة ضد مواقعهم لليوم الثاني على التوالي وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.

شهدت الإكوادور حادث مأساوى من إصابة اثنان من حراس المنطقة التى تقع حول بركان كوتوباكسى ، وذلك بسبب انهيار جليدي حاصر حوالي 30 سائحا أثناء محاولتهم الوصول إلى قمة بركان كوتوباكسي الواقع في منطقة الأنديز في الإكوادور، حسب ما أفاد رئيس اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ (COE)، إينيس مانزانو.

