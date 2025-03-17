شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة الأحلام بـ"مدفع رمضان" تحقق أمنية قناوى وفوزه بـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 17 من البرنامج فى فقرة "سيارة الأحلام" هنختار حلمين، واحد هيكسب دلوقتى والتانى هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله".

وأضاف محمد رمضان: "سيارة الأحلام" جابتلنا أحلام من محافظة قنا، وهنختار منهم حلمين واحد هيتحقق دلوقتى والتانى فى ليلة العيد".

وفاز فى هذه الفقرة من محافظة قناة صفوت فوزى عياد، بـ 100 ألف جنيه لإقامة مشروع.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".