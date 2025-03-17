شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش مصدقة.. "مدفع رمضان" يهدى 200 ألف جنيه للفائزة فى "لعبة الأرقام" والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى الحلقة الـ 17 من البرنامج: "أنا تنازلت عن اختيار الكمبيوتر فى لعبة الأرقام وتحملت مسؤلية اختيار الـ11 رقم بنفسى".

واختار محمد رمضان رقم هاتف كاملا من خلال الصناديق المملوءة بالكور التى تحمل الأرقام، وكان الرقم الفائز هو 01021882779، وأجرى اتصالات هاتفيا بالرقم، حيث ردت شيماء عيد من مركز القنطرة محافظة الإسماعيلية، وقال لها محمد رمضان : كسبتى معانا 200 ألف جنيه، فقالت :"ده بجد ولا هزار انا مش مصدقة، ربنا يباركلك البرنامج جميل".

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".