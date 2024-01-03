مسؤول إسرائيلي يدعو مستوطني الشمال للمغادرة فورا تخوفا من رد "حزب الله" على اغتيال العاروري

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن أفيحاي شتيرن، دعوته مستوطني كريات شموناه إلى المغادرة فورًا، تخوفًا من ردود فعل متوقعة لـ"حزب الله"، ردًا على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في بيروت.
وناشد رئيس بلدية مستوطنة "كريات شموناه" في الشمال الإسرائيلي، من تبقى من المستوطنين في البلدة الالتزام بالقواعد الأمنية والبقاء بالقرب من المناطق المحمية، سواء ملاجئ أو مخابئ.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.