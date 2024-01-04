شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة يارون بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتشرت مقاطع فيديو توثق استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة حي الجامع وسط بلدة يارون القطاع الأوسط بجنوب لبنان.
وقالت وسائل إعلامية الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 7 غارات جوية على أطراف اللبونة في القطاع الغربي بجنوب لبنان.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلى على قصف جنوب لبنان منذ بداية عدوانه على قطاع غزة إثر هجوم السابع من أكتوبر.
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