شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسرائيلية تقصف بلدة يارون بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت مقاطع فيديو توثق استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة حي الجامع وسط بلدة يارون القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلامية الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 7 غارات جوية على أطراف اللبونة في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلى على قصف جنوب لبنان منذ بداية عدوانه على قطاع غزة إثر هجوم السابع من أكتوبر.