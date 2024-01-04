شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: إسرائيل تحشر سكان غزة لإجبارهم على التدافع جنوب القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تحشر سكان قطاع غزة بمساحة ضيقة جدا لإجبارهم على التدافع نحو جنوب القطاع، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن اليمين الإسرائيلي يشن حملة تحريض واسعة على وكالة أونروا في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها، مؤكدة على أن الاحتلال يحرم سكان شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي.