شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصومالى يرحب بموقف تركيا الرافض لانتهاكات سيادة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، بموقف تركيا الرافض ضد تدخلات إثيوبيا، وانتهاك وسيادة أراضي الصومالية، وذلك تعقيبا على مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذى أجراه رئيس الصومال الجمعة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

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