شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات حاشدة فى أيرلندا تأييدا لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الآلاف بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وذلك خلال مشاركتهم فى مسيرات مؤية لفلسطين فى أنحاء مختلفة من جزيرة أيرلند اليوم /السبت/.

وذكرت صحيفة "بلفاست تلجراف" أن مدينتى بلفاست وكورك شهدتا اثنتين من أكبر التظاهرات اليوم.

وفى دبلن، نظمت مظاهرة أصغر أمام مقر راديو وتلفزيون أيرلندا، وقام النشطاء بوضع 108 "أزوجة أحذية"؛ للتعبير عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب فى شهر أكتوبر الماضى.



وجاءت المسيرة أمام مقر بلدية بلفاست بعد أن قام مؤيدو الفلسطينيين بتنظيم مسيرة عبر وسك المدينة بعد ظهر اليوم السبت.



وكان متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات تدين النظام الإسرائيلى من بين حشد كبير من الناس تجمعوا جارج بوابات معلم رئيسى فى أيرلندا لسماع سلسلة من الخطابات.



وتخللت الكلمات الهتافات والأغانى الداعمة للشعب الفلسطينى والمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة.



وكان من بين المتحدثين: مارك ماك تاجارت، وهو الأمين العام لاتحاد المعلمين"إنتو" فى أيرلندا الشمالية لاتحاد المعلمين والمتحدث باسم مجموعة أصدقاء فلسطين النقابية، حيث تحدث عن أعداد الطلاب والمعلمين الذين قتلوا فى غزة والضفة الغربية.



يشار إلى أن المدينة تشهد مظاهرات مماثلة فى نهاية كل أسبوع منذ اندلاع الصراع.