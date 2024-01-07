شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلى المُستمر على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، خلال قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، للمنازل فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتركز القصف على مدينة غزة ومخيمات المحافظة الوسطى، ومدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية وبقطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعا للمدنيين قرب مُفترق السرايا بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 10 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح.



وأضافت أنه تم نقل ثلاثة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط القطاع، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا غرب مخيم "النصيرات".



ولفتت مصادر طبية، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين بشارع 2 الواصل بين النصيرات والزوايدة، حيث استشهد طفل، وأصيب آخرون فى الزوايدة، تزامنا مع إطلاق الاحتلال قنابل فسفورية بشكل مكثف تجاه خيام النازحين فى النصيرات، واستشهد الكابتن هانى المصدر، أحد نجوم كرة القدم فى فلسطين ومدرب منتخب فلسطين الأولمبى لكرة القدم، جراء قصف على مدينة غزة.



كما قصفت قوات الاحتلال منزلا فى حى الشجاعية شرق مدينة غزة.



وكانت مصادر صحفية، أفادت باستشهاد طفلة وإصابة عدد آخر من الأشخاص، إثر قصف الاحتلال منزلا فى مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.



وجنوبا، قال مدير دائرة الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بقطاع غزة إن الاحتلال يستمر باستهداف مستشفى الأمل فى خان يونس لإخراجه عن الخدمة، وأضاف أن مدفعية الاحتلال وطائراته المسيرة تقصف بشكل عنيف محيط المستشفى.



وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، عددا من المنازل وسط خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعى كثيف على المنطقة الشرقية للمدينة، ولفتت مصادر طبية إلى وصول شـهيد لمستشفى الأوروبى إثر قصف فى منطقة الفخارى شرق خان يونس.



واستشهد 7 أشخاص مُعظمهم أطفال ونساء، فى قصف إسرائيلى لمنزل قرب مسجد الشافعى غرب مدينة خان يونس، ما يرفع حصيلة شهداء محافظة خان يونس منذ فجر اليوم، إلى نحو 30 شهيدا جراء تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي.



واستشهد شخص إثر قصف الاحتلال قرب مفترق صوفا/شارع صلاح الدين فى حى النصر شمال شرقى رفح.