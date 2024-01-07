بلينكن يزور تل أبيب الاثنين ويناقش "اليوم التالي" للحرب مع "الكابينيت" الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن بلينكن سيزور تل أبيب يوم الاثنين المقبل ويبحث مع المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، اليوم التالي من القتال.

وأوضحت أن وزير الخارجية الأمريكي سيناقش مع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي المرحلة الثالثة من الحرب الدائرة على قطاع غزة، وملف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى السلطة من قبل الجانب الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يزور بلينكن، خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية، في إطار الجولة الرابعة له شخصيا في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بالقول إنه "يجب ألا نوقف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها"، بحسب قوله.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن نتنياهو، قوله إن "الجيش الإسرائيلي يحارب في الشمال والجنوب من أجل استعادة الأمن لهاتين الجبهتين"، وأنه على الجميع في بلاده وضع كل شيء جانبا والاستمرار في الحرب حتى تحقيق النصر الكامل، على حد زعمه.

وفي السياق ذاته، تظاهر المئات من الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في البلاد، وحكومته أيضا. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المئات من الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا الواقعة على البحر المتوسط، للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، والدخول في عملية انتخابات فورية.

وأشارت وسائل إعلام أخرى بخروج مظاهرات في مدينة تل أبيب، للسبب ذاته، حيث يطالب المحتجون نتنياهو، بالعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وكذلك للمطالبة باستقالته.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.