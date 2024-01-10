الخليج اليوم .. "طويق" يعود بـ30 منحوتة من أرض السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ينطلق "ملتقى طويق للنحت 2024" في نسخته الخامسة خلال الفترة من 14 يناير حتى 8 فبراير 2024، ويشتمل على صناعة 30 منحوتة من حجر الجرانيت من أرض السعودية.

تلك المنحوتات يبدع في نحتها 30 فناناً من 20 دولة حول العالم، في مقدمتهم أبرز فناني النحت من المملكة، وتتوزع في أرجاء العاصمة لتصوّر مشهداً فنياً وثقافياً، يعزز الإبداع ويثري حياة سكان وزوار العاصمة.

ويشكل "ملتقى طويق للنحت" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس 2019، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضحت مديرة "ملتقى طويق للنحت"، سارة الرويتع، أن الملتقى يُعد حدثاً دولياً مهماً في عالم النحت، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يشارك فيه نخبة من المواهب الوطنية والعالمية لتجسيد العمل الفني الإبداعي من خلال النحت الحي.

وأضافت أن الملتقى في نسخته الخامسة يشتمل على عدد من ورش العمل والحوارات الفنية والثقافية التي تسهم بتوفير منصة حاضنة لمختلف الأفكار لتوفير نسيج فني إلهامي يدعم المهتمين في الوسط الثقافي.