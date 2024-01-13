الخليج اليوم .. الرياض تؤكد حرصها على وحدة جمهورية الصومال وسيادتها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن حرص المملكة على وحدة جمهورية الصومال وسيادتها.

وجاء في البيان: "تؤكد المملكة العربية السعودية حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها".

وتابع البيان: "وتشدد المملكة على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة".

وكانت الحكومة الصومالية قد استدعت سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال "صومال لاند" لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، دعت الصين إلى احترام وحدة أراضي الصومال بعد تجدد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا و"صومالي لاند".

وتنصّ مذكرة التفاهم المبرمة في الأول من يناير على أن تمنح "صومالي لاند" (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991 لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي) إثيوبيا إمكانية الوصول إلى 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما من خلال اتفاقية تأجير.

وأشارت أديس أبابا إلى أن الاتفاق يتيح لها إقامة قاعدة بحرية دائمة وخدمات بحرية تجارية على خليج عدن.

من جهتها، تعهدت الحكومة الصومالية التي لا تتمتع بسلطة تذكر على "صومالي لاند" باستخدام كافة الوسائل القانونية لمعارضة ما تعتبره "اعتداء" و"انتهاكا صارخا لسيادتها".