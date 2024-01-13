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الخليج اليوم .. الكشف عن سر اقتناع كريستيانو رونالدو بـ"الانتقال" إلى النصر السعودي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف البرازيلي مارسيلو سالازار، مدير كرة القدم بنادي النصر السعودي، الخميس، عن "كيفية" إقناع الأسطورة البرتغالية ، بالانضمام إلى صفوف الفريق.

وأكد سالازار في تصريحات مع إذاعة ABC الإسبانية، على أن المسؤولين في ، استغلوا "خلافات" الأسطورة البرتغالية مع إدارة مانشستر يونايتد، لإقناعه ببدء التفاوض على الانتقال إلى المملكة، بشكل رسمي.

 

ونجح النصر بالتعاقد مع رونالدو البالغ 38 عاما، في سوق الانتقالات الشتوي الماضي في يناير 2023، ضمن صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 

وأشار مدير كرة القدم بنادي النصر، إلى أن رونالدو كان مهتما خلال المفاوضات، براحة عائلته في المقام الأول، لذلك حرص النصراويون، على توفير كافة احتياجاتهم في السعودية.

 

وأوضح مارسيلو سالازار، أن تنفيذ السعودية ونادي النصر، جميع وعودهما لكريستيانو، خلال مرحلة التفاوض، كان عاملا رئيسيا في اقتناع الأسطورة البرتغالية، بالقدوم.

 

وسلط سالازار، الضوء على "الطفرة" في الصالة وغرف ملابس نادي النصر، بالإضافة إلى المعدات الحديثة التي تم جلبها، من أجل توفير كافة احتياجات رونالدو، والتي ساعدته على تقديم أفضل مستوياته بأرضية الملعب، والتتويج بجائزة هداف العالم في 2023.

 

المصدر: goal

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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