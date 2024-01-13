صحيفة إسرائيلية تنشر كواليس اليوم الأول لـ"طوفان الأقصى": كل شيء كان مجنونا وفوضويا ومرتجلا

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أنه من خلال نشر كواليس أخبار اليوم الأول لـ"طوفان الأقصى"، يتبين أن كل شيء كان مجنونا وفوضويا ومرتجلا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها المطول إلى أن كواليس اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى"، يكشف عن يوم غيَّر من حياة الإسرائيليين ككل، مضيفة أن المستشفيات الإسرائيلية كانت مزدحمة نتيجة لتلقيها المصابين والقتلى من المروحيات باستمرار، حتى أن مستشفى "شيبا" شهدت ازدحاما شديدا نتيجة توافد المروحيات عليها.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.