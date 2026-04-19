معرض هانوفر الصناعي ينطلق اليوم

معرض هانوفر الصناعي ينطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - يفتتح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، برفقة رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، مساء اليوم الأحد، في مدينة هانوفر الألمانية، أهم معرض صناعي في العالم.

 

وتعتبر البرازيل، الدولة الشريك لمعرض هذا العام، الذي سيفتح أبوابه أمام الزوار اعتبارا من يوم غد الإثنين.

 

ويشارك في المعرض أكثر من 3 آلاف جهة عرض؛ حيث يجري تقديم أحدث الابتكارات.

 

وتتمثل الموضوعات الرئيسية للمعرض هذا العام في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، والأتمتة، والروبوتات، فيما يحظى قطاع التسليح وللمرة الأولى، بتركيز خاص ضمن موضوعات المعرض.

 

وزار معرض هانوفر الصناعي العام الماضي 127 ألف شخص.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

