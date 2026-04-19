اخبار العالم

حريق هائل يخلف أضراراً واسعة في ولاية بماليزيا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب حريق بقرية في ولاية صباح الماليزية اليوم، في تدمير 200 منزل وتشريد مئات الأشخاص.

 

وذكر رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ بمنطقة سانداكان، جيمي لاجونج، أن السُلطات تلقت بلاغًا عن الحريق في المنطقة قرابة الساعة 1:32 صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الرياح القوية وقرب المنازل من بعضها البعض أدى إلى انتشار الحريق بسرعة.

 

وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما" إن الحريق اندلع في إحدى القرى المقامة على مجرى مائي، وإن ‌نحو 445 شخصًا نزحوا حتى الآن.

 

من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الحكومة الاتحادية تنسق مع سُلطات ولاية صباح ‌لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت للمتضررين.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

