بوريل يدعو لموقف أوروبي موحد لإنهاء "الكارثة الإنسانية" في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، اليوم السبت، دعا فيها إلى موقف أوروبي موحد لوضع حد ما يحدث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن القطاع يتعرض لكارثة إنسانية.

ولفت بوريل إلى أنه بدأ عام 2024 بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة إيجاد وسيلة للتعامل العاجل مع الوضع الحالي ومحاولة منع توسع الصراع في المنطقة، في إشارة إلى التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان وما يحدث في جنوب البحر الأحمر.

ولفت مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي إلى أن هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء والمياه في غزة، مشيرا إلى أن الأوبئة والمجاعة تهددان سكان القطاع.

وتابع: "تباين وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي حول الموقف من الوضع في غزة تسبب في إضعاف التأثير الأوروبي في المنطقة، رغم أن أوروبا تتأثر بصورة مباشرة بهذا الصراع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الـ9 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 95 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".