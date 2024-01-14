برلمانية إسرائيلية عن انسحاب غالانت من "كابينيت الحرب": توقفوا عن التصرف كالأطفال

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت تالي غوتليف، عضوة الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" الحاكم، مساء أمس السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، وصفت فيه عملية انسحاب غالانت من كابينيت الحرب بالتصرف كالأطفال، رغم معاودة وزير الدفاع ودخوله للمجلس في جزئه الثاني.
وأوضحت غوتليف قائلة: "كيف يمكنك الوثوق بحكومة محدودة تتصرف مثل الأطفال في رياض الأطفال؟ أليس هناك شخص بالغ مسؤول يدعو الناس إلى النظام؟ بربكم. أنتم تخوضون حربا".
2 يناير, 09:06 GMT
ويشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، غادر اجتماع كابينيت الحرب، الليلة الماضية، بعد رفض نتنياهو مشاركة مساعد الوزير غالانت، شاهار كاتس، وهو ذراعه اليمنى، وذلك قبل أن يعود في الجزء الثاني من الاجتماع.
وتأتي الواقعة في ظل توترات مستمرة ومتزايدة بين نتنياهو وغالانت ومكتبيهما منذ بداية الحرب. ومن بين أمور أخرى، يرفض مكتب رئيس الوزراء أحيانًا الموافقة على تصاريح دخول لرئيس مكتب غالانت، مما يسبب صراعات دورية.
أمس, 21:41 GMT
ومنذ ذلك الحين، على الأقل ظاهريًا، أظهر الاثنان علاقة عمل طبيعية في الأشهر الأخيرة، ولكن خلف الكواليس ظهرت خلافات خطيرة بينهما، وفق "والا".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.